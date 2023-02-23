Как сейчас выглядит аэропорт в Чернобаевке, показали СМИ

https://racurs.ua/n180243-kak-seychas-vyglyadit-aeroport-v-chernobyevke-pokazali-smi-video.html

Ракурс

Наслідки боїв під Чорнобаївкою на Херсонщині, які тривали з 27 лютого по 11 листопада 2022 року, показали ЗМІ. Зауважимо, що у населеному пункті розташовано аеродром, де систематично зазнавала втрат окупаційна російська армія.

Нагадаємо, Чорнобаївка розташована за 10 кілометрів від Херсона. З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну армія рф здійснила ракетно-бомбову атаку на аеропорт. 27 лютого російські війська захопили речові склади в Чорнобаївці та передяглися в українську форму, щоб зайти до Херсона та Миколаєва під виглядом Збройних сил України. За допомогою «Байрактара» ЗСУ підірвали колону їхньої техніки біля села.

11 листопада село звільнене від російської окупації.