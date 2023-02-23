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Как сейчас выглядит аэропорт в Чернобаевке, показали СМИ

Как сейчас выглядит аэропорт в Чернобаевке, показали СМИ (ВИДЕО)

23 фев 2023, 17:20
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Наслідки боїв під Чорнобаївкою на Херсонщині, які тривали з 27 лютого по 11 листопада 2022 року, показали ЗМІ. Зауважимо, що у населеному пункті розташовано аеродром, де систематично зазнавала втрат окупаційна російська армія.





Нагадаємо, Чорнобаївка розташована за 10 кілометрів від Херсона. З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну армія рф здійснила ракетно-бомбову атаку на аеропорт. 27 лютого російські війська захопили речові склади в Чорнобаївці та передяглися в українську форму, щоб зайти до Херсона та Миколаєва під виглядом Збройних сил України. За допомогою «Байрактара» ЗСУ підірвали колону їхньої техніки біля села.

11 листопада село звільнене від російської окупації.

Источник: Ракурс


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