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Ракурс
Як зараз виглядає аеропорт в Чорнобаївці, показали ЗМІ

Як зараз виглядає аеропорт в Чорнобаївці, показали ЗМІ (ВІДЕО)

23 лют 2023, 17:20
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Наслідки боїв під Чорнобаївкою на Херсонщині, які тривали з 27 лютого по 11 листопада 2022 року, показали ЗМІ. Зауважимо, що у населеному пункті розташовано аеродром, де систематично зазнавала втрат окупаційна російська армія.





Нагадаємо, Чорнобаївка розташована за 10 кілометрів від Херсона. З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну армія рф здійснила ракетно-бомбову атаку на аеропорт. 27 лютого російські війська захопили речові склади в Чорнобаївці та передяглися в українську форму, щоб зайти до Херсона та Миколаєва під виглядом Збройних сил України. За допомогою «Байрактара» ЗСУ підірвали колону їхньої техніки біля села.

11 листопада село звільнене від російської окупації.

Джерело: Ракурс


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