Собирает ли рф силы для наступления с севера, рассказал Наев

https://racurs.ua/n180251-sobiraet-li-rf-sily-dlya-nastupleniya-s-severa-rasskazal-naev.html

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Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв попросив українців вірити Силам оборони, а також розповів про ситуацію у прикордонних з білорусією та росією областях на півночі країни.