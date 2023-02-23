Ракурсhttps://racurs.ua/
Собирает ли рф силы для наступления с севера, рассказал Наев
Собирает ли рф силы для наступления с севера, рассказал Наевhttps://racurs.ua/n180251-sobiraet-li-rf-sily-dlya-nastupleniya-s-severa-rasskazal-naev.htmlРакурс
Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв попросив українців вірити Силам оборони, а також розповів про ситуацію у прикордонних з білорусією та росією областях на півночі країни.
На Волинському, Рівненському, Житомирському, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках змін у чисельності та місці знаходження ворожих сил станом на сьогодні не відбулося. Система ППО в бойовій готовності… Вірте Силам оборони України! Ваша віра піднімає настрій особового складу, мотивує його на нашу спільну Перемогу, — вказав Наєв.
.