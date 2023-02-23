Чи збирає рф сили для наступу з півночі, розповів Наєв

https://racurs.ua/ua/n180251-chy-zbyraie-rf-syly-dlya-nastupu-z-pivnochi-rozpoviv-naiev-video.html

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Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв попросив українців вірити Силам оборони, а також розповів про ситуацію у прикордонних з білорусією та росією областях на півночі країни.