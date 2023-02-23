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Ракурс
Чи збирає рф сили для наступу з півночі, розповів Наєв

Чи збирає рф сили для наступу з півночі, розповів Наєв (ВІДЕО)

23 лют 2023, 16:57
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Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв попросив українців вірити Силам оборони, а також розповів про ситуацію у прикордонних з білорусією та росією областях на півночі країни.





На Волинському, Рівненському, Житомирському, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках змін у чисельності та місці знаходження ворожих сил станом на сьогодні не відбулося. Система ППО в бойовій готовності… Вірте Силам оборони України! Ваша віра піднімає настрій особового складу, мотивує його на нашу спільну Перемогу, — вказав Наєв.

Джерело: Ракурс


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