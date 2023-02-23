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Ракурс
Офицер ССО рассказал об одном из первых боев 24 февраля

Офицер ССО рассказал об одном из первых боев 24 февраля (ВИДЕО)

23 фев 2023, 17:57
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Командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України сьогодні оприлюднило інтерв’ю офіцера ССО з позивним Альфа, група якого однією з перших дала бій росіянам 24 лютого 2022 року.





Його група однією з перших дала бій росіянам 24 лютого 2022-го. І відтоді їхній підрозділ завжди — на вістрі війни за українську Незалежність. В першій частині інтерв’ю — спогади офіцера Сил спеціальних операцій ЗС України з позивним Альфа про бойові операції, емоції і роздуми про боротьбу за волю українців проти російських окупантів, — йдеться у повідомленні Командування.

Источник: Ракурс


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