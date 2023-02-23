Офіцер ССО розповів про один з перших боїв 24 лютого

Командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України сьогодні оприлюднило інтерв’ю офіцера ССО з позивним Альфа, група якого однією з перших дала бій росіянам 24 лютого 2022 року.

Його група однією з перших дала бій росіянам 24 лютого 2022-го. І відтоді їхній підрозділ завжди — на вістрі війни за українську Незалежність. В першій частині інтерв’ю — спогади офіцера Сил спеціальних операцій ЗС України з позивним Альфа про бойові операції, емоції і роздуми про боротьбу за волю українців проти російських окупантів, — йдеться у повідомленні Командування.