Китай готовится поставлять рф летальное оружие - генсек НАТО

https://racurs.ua/n180260-kitay-gotovitsya-postavlyat-rf-letalnoe-orujie-gensek-nato.html

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Китай, ймовірно, готується постачати росії летальну зброю. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. В Північноатлантичному альянсі побачили ознаки цього. Напередодні в москві воєнний злочинець рф володимир путін провів зустріч з одним із головних дипломатів Пекіна Ваном Ї, якого вважають радником лідера КНР Сі Цзіньпіна.

НАТО побачило «ознаки» того, що Китай «розглядає і, можливо, планує" відправити зброю росії, заявив Столтенберг в інтерв’ю агентству Reuters у четвер.

Ми не бачили жодного постачання летальної військової допомоги з Китаю до росії, але ми бачили ознаки того, що вони розглядають і, можливо, планують це, і саме тому Сполучені Штати та інші союзники дуже чітко застерігають Пекін… І Китай, звичайно, не повинен підтримувати незаконну війну росії, що є кричущим порушенням міжнародного права, — сказав Столтенберг.

Очільник НАТО нагадав, що Китай є членом Ради безпеки ООН, а повномасштабне вторгнення росії в Україну є порушенням Статуту ООН.

Китай має на зберіганні значну кількість танків, артилерії та іншого озброєння, яке є фактичними копіями радянських зразків. І це без урахування великої кількості зброї, яка призначена безпосередньо для експорту.

Нагадаємо, минулого тижня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон стурбований наміром Китаю розглянути можливість надання «летальної військової допомоги» рф. Блінкен додав: «Я застеріг Китай від надання матеріальної підтримки росії».