Неизвестные в Крыму повредили железнодорожное полотно - СМИ

https://racurs.ua/n180264-v-krymu-neizvestnye-povredili-jeleznodorojnoe-polotno-smi-foto.html

Ракурс

Невідомі добродії на території тимчасово окупованого Криму пошкодили залізничне полотно. У Бахчисарайському районі невідомі особи вирізали частину металевого залізничного полотна.

У Бахчисарайському районі в селі Поштове сталося пошкодження залізничного полотна. Внаслідок пригоди зупинено рух електричок та поїздів, — заявили російські служби.

Нагадаємо, сьогодні окупаційна влада Севастополя влаштувала салют, приурочений до дня російського «захисника вітчизни». Також у севастопольському Будинку офіцерів Чорноморського флоту росії окупанти влаштували виставку портретів загиблих у «спецоперації» воєнних злочинців рф. На фото є щонайменше 12 російських моряків, які загинули на крейсері «Москва» 13 квітня 2022 року, зокрема й строковики.