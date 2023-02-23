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Неизвестные в Крыму повредили железнодорожное полотно - СМИ

В Крыму неизвестные повредили железнодорожное полотно — СМИ (ФОТО)

23 фев 2023, 20:57
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Невідомі добродії на території тимчасово окупованого Криму пошкодили залізничне полотно. У Бахчисарайському районі невідомі особи вирізали частину металевого залізничного полотна.





У Бахчисарайському районі в селі Поштове сталося пошкодження залізничного полотна. Внаслідок пригоди зупинено рух електричок та поїздів, — заявили російські служби.

Нагадаємо, сьогодні окупаційна влада Севастополя влаштувала салют, приурочений до дня російського «захисника вітчизни». Також у севастопольському Будинку офіцерів Чорноморського флоту росії окупанти влаштували виставку портретів загиблих у «спецоперації» воєнних злочинців рф. На фото є щонайменше 12 російських моряків, які загинули на крейсері «Москва» 13 квітня 2022 року, зокрема й строковики.

Источник: Ракурс


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