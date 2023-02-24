Польша анонсировала передачу Украине еще 60 танков PT-91 Twardy

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Моравецький анонсував передачу Україні ще 60 пострадянських танків, зокрема PT-91 Twardy

За словами прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, танки будуть доставлені в Україну «протягом декількох днів».

Моравецький уранці 24 лютого прибув до Києва і встиг провести переговори з українським колегою Денисом Шмигалем та віддати шану загиблим українським воїнам на меморіалі у центрі столиці.

Зазначимо, PT-91 Twardy — це основний бойовий танк Польщі, який є модернізованою версією радянського Т-72М. Загалом від початку російського повномасштабного вторгнення Польща передала Україні близько 250 танків Т-72.

РТ-91 має сучасні системи керування вогнем та зв’язку. Захист танка і екіпажу додатково посилений навісним динамічним захистом польського виробництва. Бойова машина оснащена дизельним двигуном PZL-Wola S-12U потужністю 850 к. с. власного виробництва.

Тим часом стало відомо, що Швеція передасть Україні 10 танків Leopard 2. Der Spiegel написав, що Швеція має намір долучитись до міжнародної «танкової коаліції» та передати Україні 10 танків Stridsvagn 122. Це ліцензійна копія німецьких Leopard 2А5.

13 лютого в уряді Польщі заявили, що доведуть кількість переданих Україні танків Т-72 до 310 і готують «Леопарди».

Моравецький під час пресконференції 13 лютого сказав, що «Польща вже поставила 250 пострадянських танків. Також ми плануємо поставити чергові додаткові модернізовані 60 танків та ще 14 Leopard. Також у майбутньому Україна отримає від Польщі ще 60 модернізованих Т-72 і PT-91 Twardy».

Цього ж дня президент і міністр оборони Польщі зустрілися з польськими інструкторами та українськими військовими, які навчаються керувати танками Leopard 2 німецького виробництва.

Анджей Дуда й Маріуш Блащак спостерігали за навчанням на Leopard 2 на військовій базі та випробувальному полігоні в Свентошуві, де дислокується польська 10-та бронетанкова бригада.

24 лютого стало відомо, що перші «Леопарди» вже приїхали з Польщі до України.