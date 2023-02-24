Польша уже доставила в Украину первые танки Leopard 2. Фото:

https://racurs.ua/n180281-pervye-tanki-leopard-2-uje-nahodyatsya-v-ukraine-ministr.html

Ракурс

Перші танки німецького виробництва Leopard 2 вже прибули в Україну.

Польща вже доставила до України перші «Леопарди». Загалом польський уряд обіцяв передати ЗСУ 14 таких танків. Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак під час засідання Ради національної безпеки, скликане польським президентом Анджеєм Дудою.

В Україну прибули перші польські танки Leopard, — заявив він.

Речник польського уряду Пьотр Мюллер у Twitter підтвердив, що перші «Леопарди» вже відправлені в Україну.

Згодом президент України Володимир Зеленський також підтвердив прибуття перших танків Leopard 2.

Сьогодні ми повідомляємо про перші танки з Польщі, — заявив він під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким у Києві.

Видання Bloomberg повідомило, що польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький під час свого візиту до Києва, присвяченого роковинам російського вторгнення, оголосить про відправку Україні перших із 14 бойових танків Leopard 2.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що в Україні буде щонайменше два батальйони танків Leopard 2, а також, ймовірно, шість або сім батальйонів з Leopard 1 з боєприпасами. В танковому батальйоні зазвичай понад 30 танків.

Джерело: Bloomberg