Резніков розкрив наповнення танкової коаліції Заходу

https://racurs.ua/ua/n180145-reznikov-rozkryv-napovnennya-tankovoyi-koaliciyi-zahodu.html

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В Україні буде щонайменше два батальйони танків Leopard 2, а також, ймовірно, шість або сім батальйонів з Leopard 1 з боєприпасами.

Про це заявив журналістам міністр оборони Олексій Резніков під час переговорів Зеленського із Байденом.

Це буде коаліція. Різні країни нададуть ці танки Leopard 1. І також будуть танки Challenger 2 і Abrams та легкі танки AMX-10 із Франції, — заявив Резніков.

В танковому батальйоні зазвичай понад 30 танків.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україні передадуть лише половину обіцяного раніше батальйону танків Leopard 2, і їх вистачить лише на півтора батальйону. Про це Пісторіус сказав під час відвідання полігону, де українські військові навчаються опановувати західні танки. Відповідне відео опублікував 20 лютого посол України у ФРН Олексій Макеєв.

Навчання українських танкістів у Німеччині йде за графіком, заявив міністр Пісторіус. Очікується, що українці пройдуть п’ять тижнів навчання на Leopard, танках, які передадуть Україні.