Резніков розкрив наповнення танкової коаліції Заходу

Резніков розкрив наповнення танкової коаліції Заходуhttps://racurs.ua/ua/n180145-reznikov-rozkryv-napovnennya-tankovoyi-koaliciyi-zahodu.htmlРакурс
В Україні буде щонайменше два батальйони танків Leopard 2, а також, ймовірно, шість або сім батальйонів з Leopard 1 з боєприпасами.
Про це заявив журналістам міністр оборони Олексій Резніков під час переговорів Зеленського із Байденом.
Це буде коаліція. Різні країни нададуть ці танки Leopard 1. І також будуть танки Challenger 2 і Abrams та легкі танки AMX-10 із Франції, — заявив Резніков.
В танковому батальйоні зазвичай понад 30 танків.
Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україні передадуть лише половину обіцяного раніше батальйону танків Leopard 2, і їх вистачить лише на півтора батальйону. Про це Пісторіус сказав під час відвідання полігону, де українські військові навчаються опановувати західні танки. Відповідне відео опублікував 20 лютого посол України у ФРН Олексій Макеєв.
Навчання українських танкістів у Німеччині йде за графіком, заявив міністр Пісторіус. Очікується, що українці пройдуть п’ять тижнів навчання на Leopard, танках, які передадуть Україні.
Erster Schuss der Ukrainischen Panzerbesatzung des Leoparden2A6 auf dem Truppenübungsplatz der Panzertruppenschule in Munster!
Die Ukraine braucht Waffen nur, um eigenes Land und Leute zu verteidigen.
Danke #Bundesregierung und Minster #Pistorius für die Leos! pic.twitter.com/ICDHsbnx1X
— Oleksii Makeiev �� (@Makeiev) February 20, 2023