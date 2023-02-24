Люди за границей думают о вас и поддерживают - Более 30 мировых звезд поддержали Украину в годовщину войны

Джулія Робертс, Морган Фрімен, Метт Деймон, JR, Вес Андерсон, Imagine Dragons, Тімоті Снайдер — понад 30 світових зірок звернулися до українців зі словами підтримки.

Проект United 24 опублікував відеозвернення, яке відомі актори, музиканти та письменники записали на підтримку України до роковин війни.

Ми публікуємо це відео з подякою кожному, хто підтримує Україну в найскладніший період нашої історії та вірить у велику українську перемогу, — йдеться у повідомленні проекту United24.