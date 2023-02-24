"Знайте, що люди за кордоном думають про вас і підтримують". Понад 30 світових зірок висловили підтримку Україні у річницю війни

Люди за кордоном думають про вас і підтримують — Понад 30 світових зірок підтримали Україну у річницю війни (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n180290-ludy-za-kordonom-dumaut-pro-vas-i-pidtrymuut-ponad-30-svitovyh-zirok-pidtrymaly-ukrayinu.html

24 лют 2023, 17:26 999

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