В Украину направляются бронетранспортеры "Бульдог"

https://racurs.ua/n180302-v-ukrainu-napravlyautsya-bronetransportery-buldog.html

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До України прямують БТР FV432 Bulldog («Бульдог»). Це гусеничні бронетранспортери.

Раніше Велика Британія повідомляла, що планує відправити Україні БТР Bulldog. Відео з переміщенням «Бульдогів» в одній з країн Європи з’явилося у соцмережах.

У січні міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україні передадуть понад 100 броньованих транспортних засобів, включно з гусеничними Bulldog.

Ця серія броньованої техніки використовується британцями починаючи з середини 1960-х років.

FV432 було розроблено як бронетранспортер на базі машин серії FV430. Його почали виробляти у 1962 році. До 1971 року випустили приблизно 3 тис. машин.

Як пише «Мілітарний», FV432 має сталеву конструкцію, шасі класичного гусеничного дизайну з двигуном спереду і місцем водія справа. За місцем водія знаходить люк командира.

У даху десантного відсіку зроблено великий отвір, який прикритий двостулковим люком, у задній частині є двері які відкидаються у бік для посадки та виходу десанту. У десантному відділені є п’ять місць з кожного боку — вони складаються для забезпечення більшого простору для вантажів.

На FV432, які несли службу у піхотних підрозділах, встановлювали кулемети.

Деяка кількість зайвих машин було продано індійській армії після їх списання з британської служби. Багато FV432 було придбано приватними покупцями через їх не велику ціну.