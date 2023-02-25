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Ракурс
Папе Римскому передали браслет из стали «Азовстали», фото: Мариупольский горсовет

Папе Римскому передали браслет из «Азовстали» (ФОТО)

25 фев 2023, 12:39
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Папі Римському Франциску передали браслет зі сталі, виготовленої на комбінаті «Азовсталь» нині окупованого Маріуполя, а також списки полонених захисників та захисниць міста.





Про це сьогодні, 25 лютого, повідомляється у Telegram-каналі Маріупольської міської ради, де опубліковані відповідні фотознімки.

У Папи Франциска є браслет зі сталі Азовсталі! Разом з ним йому передали список полонених захисників Маріуполя та полонених жінок Маріуполя, в тому числі цивільних. Папу попросили долучити голос Ватикану до їх негайного звільнення, — зазначається в повідомленні.

У жовтні 2022 року в межах платформи United24 було запущено проект «Азовсталь. Символ незламності». Він передбачав благодійний випуск браслетів, виготовлених з останньої довоєнної партії металу «Азовсталі».

Кожен такий браслет створений з 5 грамів сталі, виробленої на прокатному стані 3600 комбінату «Азовсталь» — місці, котре стало одним із пунктів героїчної оборони захисників Маріуполя.

Папі Римському передали браслет зі сталі «Азовсталі», фото: Маріупольська міськрада

Источник: Ракурс


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