Папі Римському передали браслет зі сталі «Азовсталі», фото: Маріупольська міськрада

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Папі Римському Франциску передали браслет зі сталі, виготовленої на комбінаті «Азовсталь» нині окупованого Маріуполя, а також списки полонених захисників та захисниць міста.

Про це сьогодні, 25 лютого, повідомляється у Telegram-каналі Маріупольської міської ради, де опубліковані відповідні фотознімки.

У Папи Франциска є браслет зі сталі Азовсталі! Разом з ним йому передали список полонених захисників Маріуполя та полонених жінок Маріуполя, в тому числі цивільних. Папу попросили долучити голос Ватикану до їх негайного звільнення, — зазначається в повідомленні.

У жовтні 2022 року в межах платформи United24 було запущено проект «Азовсталь. Символ незламності». Він передбачав благодійний випуск браслетів, виготовлених з останньої довоєнної партії металу «Азовсталі».

Кожен такий браслет створений з 5 грамів сталі, виробленої на прокатному стані 3600 комбінату «Азовсталь» — місці, котре стало одним із пунктів героїчної оборони захисників Маріуполя.