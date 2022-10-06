З останньої довоєнної партії металу заводу “Азовсталь” виготовили браслети. Виручені кошти підуть у ЗСУ

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Україна починає продавати браслети з металу «Азовсталі». Через обмежений обсяг сталі перша партія браслетів налічує 10 тис. штук. Вартість виробу — 1,5 тис. грн.

Фандрейзингова платформа United24 запустила проект «Азовсталь. Символ незламності» задля збору коштів на підтримку України під час війни. Перша частина ініціативи — доброчинний випуск браслетів, виготовлених з останньої довоєнної партії металу заводу «Азовсталь».

В Офісі президента 6 жовтня розповіли, що кожен браслет створений із 5 г сталі, виробленої на прокатному стані 3600 комбінату «Азовсталь».

Саме з такого сплаву у 1981 році була виготовлена шахта для запуску космічного корабля, у 2012 році — новий саркофаг для ЧАЕС.

У 2022 році листопрокатний цех, у якому багато років працював стан 3600, став одним із місць, де героїчно тримали оборону захисники й захисниці Маріуполя.

Увесь прибуток від продажу браслетів буде спрямований на закупівлю дронів, щоб посилити українських захисників на фронті, — наголошують в Офісі президента.

Презентація проекту відбулася в Києві, на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні», біля найбільшого прапора України.

Поруч зі стягом розмістили 17-метровий напис «Вірю в ЗСУ», літери якого також зроблені з металу «Азовсталі». Інсталяцію можна буде побачити з 6 жовтня до 1 листопада.

Придбати браслет можна на сайті United24, у мережі фірмових ювелірних магазинів або на сайті azovstal. u24.gov.ua.

Доставку браслетів по всій території України здійснює власним коштом партнер проекту «Нова пошта».