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Ракурс
На Подоле в Киеве – большой пожар

На Подоле в Киеве — большой пожар (ФОТО, ВИДЕО)

25 фев 2023, 17:06
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У Подільському районі Києва 25 лютого триває пожежа на складах лакофарбових матеріалів. Персонал АЗС, яка розташована поруч, евакуювали.





18 одиниць техніки та 90 рятувальників гасять пожежу в Подільському районі Києва, повідомили у ДСНС.

На Подолі в Києві - велика пожежа

На Подолі в Києві - велика пожежа

На Подолі в Києві - велика пожежа

Мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram, що загорілося металеве складське приміщення на території одного з підприємств, площа ліквідації близько 3 тис. кв. м.

У Києві повністю перекритий рух транспорту на вулиці Нахімова та частково на Новокостянтинівській, повідомили в КМДА. Інформації про потерпілих наразі немає.

Горить склад лакофарбової продукції.

На Подолі в Києві - велика пожежа

На Подолі в Києві - велика пожежа

На Подолі в Києві - велика пожежа

Источник: Ракурс


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