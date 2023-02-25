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На Подолі в Києві - велика пожежа
На Подолі в Києві — велика пожежа (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n180324-na-podoli-v-kyievi-velyka-pojeja-foto-video.htmlРакурс
У Подільському районі Києва 25 лютого триває пожежа на складах лакофарбових матеріалів. Персонал АЗС, яка розташована поруч, евакуювали.
18 одиниць техніки та 90 рятувальників гасять пожежу в Подільському районі Києва, повідомили у ДСНС.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram, що загорілося металеве складське приміщення на території одного з підприємств, площа ліквідації близько 3 тис. кв. м.
У Києві повністю перекритий рух транспорту на вулиці Нахімова та частково на Новокостянтинівській, повідомили в КМДА. Інформації про потерпілих наразі немає.
Горить склад лакофарбової продукції.
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