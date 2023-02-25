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Ракурс
Зеленский назвал число оккупированных рашистами населенных пунктов Украины

Зеленский назвал число оккупированных рашистами населенных пунктов Украины

25 фев 2023, 19:47
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Президент України під час звернення до учасників заходу, присвяченого солідарності Німеччини з Україною, заявив, що росія станом на сьогодні окупувала 1 тис. 877 населених пунктів.





Ми воюємо на українській землі за те, без чого всі ви, друзі, не уявляєте власного життя. Це — елементарна безпека. Це свобода та життя за законом. Це людська гідність і право кожної людини й кожної спільноти на повагу до себе. Це щастя жити в родині та можливість мріяти про безпечне й вільне майбутнє для своїх дітей. Прості речі, яких зараз позбавлені 1 тис. 877 українських міст і сіл, — зазначив він.

Зеленський зауважив, що російські окупанти прагнуть збільшити це число.

Источник: Ракурс


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