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Ракурс
Зеленський назвав кількість окупованих рашистами населених пунктів України

Зеленський назвав кількість окупованих рашистами населених пунктів України

25 лют 2023, 19:47
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Президент України під час звернення до учасників заходу, присвяченого солідарності Німеччини з Україною, заявив, що росія станом на сьогодні окупувала 1 тис. 877 населених пунктів.





Ми воюємо на українській землі за те, без чого всі ви, друзі, не уявляєте власного життя. Це — елементарна безпека. Це свобода та життя за законом. Це людська гідність і право кожної людини й кожної спільноти на повагу до себе. Це щастя жити в родині та можливість мріяти про безпечне й вільне майбутнє для своїх дітей. Прості речі, яких зараз позбавлені 1 тис. 877 українських міст і сіл, — зазначив він.

Зеленський зауважив, що російські окупанти прагнуть збільшити це число.

Джерело: Ракурс


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