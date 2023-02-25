В битве под Мощуном ВСУ перемололи три элитные дивизии ВДВ РФ и две бригады морпехов

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Битва за село Мощун у березні 2022 року врятувала Київ і стала однією із найвідчутніших в новітній історії поразок російської армії.

«Радіо Свобода» випустило велике розслідування про розгром еліти російських військ у битві за Київ.

Журналісти встановили імена майже сотні вбитих там російських десантників, морпіхів та розвідників.

Саме у боях за Мощун зазнав великих втрат 331-й парашутно-десантний полк із Костроми. «Елітні» костромські десантники понад 40 років поспіль брали участь у так званих «парадах перемоги» у Москві. Торік, у 2022 році, їх на Красній площі вже не було.

А ще ці десантники були серед російських підрозділів, які 2014 року перейшли кордон та атакували українські війська в районі Іловайська.

Я не думав, що мені доведеться знову з ними зустрітися", — сказав у розслідуванні український військовий, якого в Іловайську брали в полон костромські десантники. — Але тепер ми вже їх в Мощуні крамсали.

За підрахунками «Радіо Свобода, щонайменше 46 десантників цього елітного підрозділу були вбиті у битві за Мощун. У трьох з них була медаль за анексію Криму. Утім втрат було значно більше.

Ось перехоплена тоді розмова костромського десантника з матір’ю, яку нам вдалося верифікувати:

Про наш 331-й полк щось говорять? Ну от ми в повній дупі. Там весь другий батальйон, людей 600. Ну, їх кокнули.

Я їм кажу: «Мощун ми не втримаємо. Треба відходити». Але Головком відповів: «Не можемо. Мощун — це дорога на Київ»: комбриг 72-ї бригади пригадує зустріч із Залужним. Тоді війському здавалося, що це вже кінець Я тоді написав, що попаду в рай, бо в пеклі вже побував, — згадує інший учасник битви. Якби тоді хлопці не стояли насмерть, а оборона була б прорвана, бої вже велися б десь у Києві, — розмірковує інший. В боях за Київ дві речі були головними: люди, які стояли за свою столицю і природа. Якби річка Ірпінь не розлилася, невідомо якою була б доля Києва, — говорить комбриг.

Дамбу Київського водосховища підривали двічі — спершу води прибуло мало.

Мощун так і не змогли взяти тактичні групи з щонайменше трьох елітних російських дивізій ВДВ («Псковської», «Іваново-Костромської», «Тульської») та бійці двох бригад морської піхоти.