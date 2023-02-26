В ISW назвали цель поездки лукашенко в Китай. Фото: EPA

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Білоруський диктатор олександр лукашенко планує відвідати Китай та зустрітися із Сі Цзіньпіном.

Самопроголошений президент планує побувати в Китаї з 28 лютого по 2 березня та зустрітися з Сі Цзіньпіном, ймовірно, для підписання угод про торгівлю, інвестиції, масштабні спільні проекти та інші питання. Цю зустріч КНР може використати, щоб приховати факти порушень санкцій під час поставок країні-агресору російській федерації озброєння. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 26 лютого.

Заявляється, що заява диктатора про візит до Пекіна збігається з повідомленнями американських чиновників про те, що Китай серйозно розглядає можливість продажу рф бойових безпілотників, особистої зброї, а також артилерійських снарядів калібру 122 мм і 152 мм.

Експерти заявляють, що існує розроблений план постачання китайських дронів до росії за фальсифікованими товаросупровідними документами з метою уникнення міжнародних санкцій.

Китай може спробувати використати домовленості з білоруссю, аби приховати факти порушень санкцій, — йдеться у звіті.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що москва домовляється з китайським виробником безпілотників Xi’an Bingo Intelligent Aviation Technology щодо масового виробництва дронів-камікадзе. Компанія погодилася виготовити та випробувати 100 прототипів безпілотників ZT-180 перед поставкою їх москві до квітня 2023 року.