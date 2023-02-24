рф веде переговори з китайською компанією щодо поставок дронів-камікадзе. Фото:

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Уряд рф веде переговори з Китаєм щодо поставок ударних дронів-камікадзе.

Представники країни-агресора розмовляють з китайським виробником безпілотників Xi’an Bingo Intelligent Aviation Technology щодо масового виробництва дронів-камікадзе. Компанія погодилася виготовити та випробувати 100 прототипів безпілотників ZT-180 перед поставкою їх москві до квітня 2023 року. Про це повідомляє видання Der Spiegel.

За словами експертів, такий китайський дрон здатний нести боєголовку вагою від 35 до 50 кг.

Існують припущення, що конструкція безпілотного літального апарату може бути схожа на іранський дрон-камікадзе Shaheed 136. Також повідомляється, що Bingo планує надати Росії компоненти та інформацію, щоб РФ могла самостійно виробляти близько 100 дронів на місяць.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Північноатлантичному альянсі побачили ознаки того, що Китай готується постачати російській федерації зброю.

Джерело: Der Spiegel