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Более 500 россиян, четыре танка и самолет уничтожены в Украине за сутки. Фото: Генштаб
ВСУ за сутки уничтожили более 500 россиян, четыре танка и самолет (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n180365-vsu-za-sutki-unichtojili-bolee-500-rossiyan-chetyre-tanka-i-samolet-infografika.htmlРакурс
Військові втрати росії наближаються вже до 149 тис. загиблих солдатів, офіцерів та найманців.
А в неділю, 26 лютого, українські Сили оборони ліквідували 560 загарбників, спопелили чотири танки, шість бойових броньованих машин, шість одиниць автомобільної техніки. Також було збито ворожий літак та 11 безпілотників. Про це 27 лютого повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 по 27 лютого 2023 року орієнтовно склали:
- особового складу — близько 148 тис. 690 (+560) осіб ліквідовано,
- танків — 3 тис. 385 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 6 тис. 621 (+6) од,
- артилерійських систем — 2 тис. 380 (+0) од,
- РСЗВ — 475 (+0) од,
- засоби ППО —247 (+0) од,
- літаків — 300 (+1) од,
- гелікоптерів — 288 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 48 (+11),
- крилаті ракети — 873 (+0),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 248 (+6) од,
- спеціальна техніка — 230 (+0).
Нагадаємо, чи не найгарячішим напрямком фронту зараз є Бахмутський напрямок. Окупанти там атакують найагресивніше, але й зазнають значних втрат. Командування ЗСУ заявляло, що щодня там гинуть 500 росіян, а 900 дістають поранення.
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