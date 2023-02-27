Более 500 россиян, четыре танка и самолет уничтожены в Украине за сутки. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n180365-vsu-za-sutki-unichtojili-bolee-500-rossiyan-chetyre-tanka-i-samolet-infografika.html

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Військові втрати росії наближаються вже до 149 тис. загиблих солдатів, офіцерів та найманців.

А в неділю, 26 лютого, українські Сили оборони ліквідували 560 загарбників, спопелили чотири танки, шість бойових броньованих машин, шість одиниць автомобільної техніки. Також було збито ворожий літак та 11 безпілотників. Про це 27 лютого повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 по 27 лютого 2023 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 148 тис. 690 (+560) осіб ліквідовано,

танків — 3 тис. 385 (+4) од,

бойових броньованих машин — 6 тис. 621 (+6) од,

артилерійських систем — 2 тис. 380 (+0) од,

РСЗВ — 475 (+0) од,

засоби ППО —247 (+0) од,

літаків — 300 (+1) од,

гелікоптерів — 288 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 48 (+11),

крилаті ракети — 873 (+0),

кораблі/катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 248 (+6) од,

спеціальна техніка — 230 (+0).

Нагадаємо, чи не найгарячішим напрямком фронту зараз є Бахмутський напрямок. Окупанти там атакують найагресивніше, але й зазнають значних втрат. Командування ЗСУ заявляло, що щодня там гинуть 500 росіян, а 900 дістають поранення.