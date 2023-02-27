Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Понад 500 росіян, чотири танки та літак знищено в Україні за добу. Фото: Генштаб

ЗСУ за добу знищили понад 500 росіян, чотири танки та літак (ІНФОГРАФІКА)

27 лют 2023, 09:49
999

Військові втрати росії наближаються вже до 149 тис. загиблих солдатів, офіцерів та найманців.





А в неділю, 26 лютого, українські Сили оборони ліквідували 560 загарбників, спопелили чотири танки, шість бойових броньованих машин, шість одиниць автомобільної техніки. Також було збито ворожий літак та 11 безпілотників. Про це 27 лютого повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 по 27 лютого 2023 року орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 148 тис. 690 (+560) осіб ліквідовано,
  • танків — 3 тис. 385 (+4) од,
  • бойових броньованих машин — 6 тис. 621 (+6) од,
  • артилерійських систем — 2 тис. 380 (+0) од,
  • РСЗВ — 475 (+0) од,
  • засоби ППО —247 (+0) од,
  • літаків — 300 (+1) од,
  • гелікоптерів — 288 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 48 (+11),
  • крилаті ракети — 873 (+0),
  • кораблі/катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 248 (+6) од,
  • спеціальна техніка — 230 (+0).

Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, чи не найгарячішим напрямком фронту зараз є Бахмутський напрямок. Окупанти там атакують найагресивніше, але й зазнають значних втрат. Командування ЗСУ заявляло, що щодня там гинуть 500 росіян, а 900 дістають поранення.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів