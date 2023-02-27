Оккупационные власти готовятся бежать из Херсонщины в Крым. Фото:

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Російські загарбники готуються тікати з окупованої частини Херсонської області.

Окупаційна влада готується покинути міста Олешки та Скадовськ. Вороги вже оголосили про так звану евакуацію, побоюючись деокупації. Тікати вороги планують до тимчасово окупованого Криму. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 27 лютого.

Командування відзначає, що 21 лютого був помічений виїзд місцевих колаборантів до Бахчисараю, Сімферополя та Керчі, а з 24 лютого окупанти оголосили про так звану евакуацію для всіх охочих. Росіяни перевозять колаборантів вантажними автомобілями, з собою їм дозволили брати лише ручний багаж.

Нагадаємо, російські загарбники готуються обороняти тимчасово окупований Крим. Для риття окопів та зведення фортифікацій ворог навіть перекидає на півострів солдатів-строковиків з росії.