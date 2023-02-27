россия вывела в Черное море субмарину с «Калибрами». Фото: Википедия

https://racurs.ua/n180369-rossiya-vyvela-v-chernoe-more-submarinu-s-kalibrami.html

Ракурс

російська федерація у понеділок, 27 лютого, вивела в Чорне море носій крилатих ракет «Калібр».

Станом на сьогодні корабельне угруповання ворога в Чорному морі налічує шість кораблів. Серед них є один підводний ракетоносій, який споряджений чотирма ракетами типу «Калібр». Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь».

Військові стверджують, що ворог готується до удару по Україні. Про високу імовірність ракетної атаки свідчить те, що окупанти проводять повітряну розвідку. Про наміри росіян також говорить аналіз активності авіації та попередніх нічних дронових атак.

Нагадаємо, у Збройних силах України попереджали, що залишається загроза ракетних ударів по території України. І хоча минулі дні шторм заважав росіянам вивести у Чорне море ракетоносії, але справа підготувати та вивести у море ракетоносії займає всього кілька годин.