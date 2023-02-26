росія не змогла вивести у Чорне море свої ракетоносії

рф не змогла вивести у Чорне море свої ракетоносії. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n180338-rosiya-ne-zmogla-vyvesty-u-chorne-more-svoyi-raketonosiyi.html

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Російські носії крилатих ракет «Калібр» відсутні в акваторії Чорного моря станом на ранок неділі, 26 лютого.

Країна-агресор не вивела у Чорне море жодного ракетоносія через шторм. Вчора у морі на чергуванні був один носій ракет ворога, проте ввечері його завели у місце базування. Про це керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила в ефірі телемарафону.

Однак загроза ракетних атак все ж залишається, бо справа підготувати та вивести у море ракетоносії займає всього кілька годин. А зараз, за словами Гуменюк, ворог застосовує тактику приспання пильності.

Вони намагаються вимотувати психологію та психіку нашого населення постійними обстрілами, активністю авіації, а потім зненацька можуть завдавати удару, — заявила вона.

Гуменюк додала, що ворожі кораблі утискаються ближче до Східного узбережжя Криму. Ракетоносії та інші бойові судна все далі відсовуються від підконтрольного Україні берега, бо бояться далекобійної зброї ЗСУ.

Нагадаємо, 25 лютого у Чорному морі перебували дев’ять ворожих кораблів, серед яких був один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом у вісім ракет.