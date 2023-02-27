Двое спасателей погибли в Хмельницком. Фото: ГСЧС

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Атака дронів-камікадзе типу Shahed на Хмельницький вночі 27 лютого призвела до загибелі двох рятувальників.

Один із поранених співробітників ДСНС помер у лікарні. Лікарям не вдалося врятувати його життя. Таким чином вже двоє загиблих героїв-рятувальників внаслідок російської атаки. Ще двоє перебувають у лікарні, їхній стан лікарі оцінюють як важкий. Дівчину, яка була доставлена у медзаклад, відпустили на амбулаторне лікування. Про це голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій повідомив у Telegram.

У прес-центр ДСНС повідомили, що внаслідок ворожої атаки загинув командир відділення 1 Державної пожежно-рятувальної частини. Хмельницького 22-річний Владислав Дворак. Рятувальник, який ліквідовував наслідки удару, загинув під час повторного обстрілу.

Нагадаємо, вночі 27 лютого російська армія атакувала Україну дронами-камікадзе типу Shahed. Окупанти запустили 14 таких безпілотників, але українські Сили оборони зуміли збити 11 БПЛА. Три вибухи прогриміли в Хмельницькому, постраждали цивільні будинки.