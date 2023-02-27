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Двое спасателей погибли в Хмельницком. Фото: ГСЧС

Атака дронов на Хмельницкий — возросло количество погибших (ФОТО)

27 фев 2023, 12:19
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Атака дронів-камікадзе типу Shahed на Хмельницький вночі 27 лютого призвела до загибелі двох рятувальників.





Один із поранених співробітників ДСНС помер у лікарні. Лікарям не вдалося врятувати його життя. Таким чином вже двоє загиблих героїв-рятувальників внаслідок російської атаки. Ще двоє перебувають у лікарні, їхній стан лікарі оцінюють як важкий. Дівчину, яка була доставлена у медзаклад, відпустили на амбулаторне лікування. Про це голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій повідомив у Telegram.

У прес-центр ДСНС повідомили, що внаслідок ворожої атаки загинув командир відділення 1 Державної пожежно-рятувальної частини. Хмельницького 22-річний Владислав Дворак. Рятувальник, який ліквідовував наслідки удару, загинув під час повторного обстрілу.

Двоє рятувальників загинули в Хмельницькому. Фото: ДСНС

Двоє рятувальників загинули в Хмельницькому. Фото: ДСНС

Двоє рятувальників загинули в Хмельницькому. Фото: ДСНС

Двоє рятувальників загинули в Хмельницькому. Фото: ДСНС

Двоє рятувальників загинули в Хмельницькому. Фото: ДСНС

Двоє рятувальників загинули в Хмельницькому. Фото: ДСНС

Нагадаємо, вночі 27 лютого російська армія атакувала Україну дронами-камікадзе типу Shahed. Окупанти запустили 14 таких безпілотників, але українські Сили оборони зуміли збити 11 БПЛА. Три вибухи прогриміли в Хмельницькому, постраждали цивільні будинки.

Источник: Ракурс


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