росія вночі запустила по Україні 14 дронів-камікадзе. Фото:

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Ракурс

Російська армія атакувала Україну дронами-камікадзе типу Shahed.

Окупанти запустили 14 таких безпілотників, але українські Сили оборони зуміли збити 11 БПЛА. Атака відбувалася у ніч на 27 лютого й тривала майже до ранку. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Під ворожим ударом опинилася Хмельниччина, було завдано три удари по обласному центру. Як повідомив у Telergam голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій, є влучання. Попередньо відомо про одного загиблого та чотирьох поранених. Постраждали цивільні будинки. На місцях влучань триває гасіння пожеж.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що навколо Києва було збито дев’ять безпілотників типу «Шахед». Обійшлося без жертв та влучань в об'єкти інфраструктури.

Два вибухи вночі прогриміли й у Запоріжжі. Секретар Запорізької ОВА Анатолій Куртєв повідомив у Telegram, що були атаковані об'єкти цивільної нежитлової інфраструктури. Є руйнування, але люди не постраждали.

Нагадаємо, у ЗСУ попереджали, що залишається загроза ракетних ударів по території України. Вчора, 26 лютого, у Чорне море окупанти не змогли вивести кораблі з ракетами через шторм. Однак справа підготувати та вивести у море ракетоносії займає всього кілька годин.