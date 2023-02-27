Главком украинских ВМС рассказал, какую часть Черного моря контролирует Киев

https://racurs.ua/n180377-glavkom-ukrainskih-vms-rasskazal-kakuu-chast-chernogo-morya-kontroliruet-kiev.html

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Командувач військовим флотом України, віце-адмірал Олексій Неїжапа заявив, що на сьогодні «25 тис. кв. км українського Чорного моря є сірою зоною, куди не заходять кораблі росії, побоюючись знищення».

Головком запевняє, що «це площа — як територія Одеської та Харківської областей разом узяті», хоча насправді площа кожної з цих двох областей перевищує 30 тис. кв. км.

У перші дні широкомасштабного вторгнення ми бачили російських загарбників неозброєним оком у морі неподалік Одеси, — нагадує віце-адмірал, — а зараз вони вже не підходять до контрольованих нами берегів.

Усього ж, за словами Неїжпапи, у Чорному морі Україні належить «понад 70 тис. кв. км», тобто звільнення потребує територія, яка у два з лишком рази перевищує площею «сіру зону».