путин пытался избежать приказа о принудительной мобилизации - ISW

https://racurs.ua/n180380-putin-pytalsya-izbejat-prikaza-o-prinuditelnoy-mobilizacii-isw.html

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Згідно зі свіжим звітом американського аналітичного центру «Інститут вивчення війни» (ISW), боєздатні сили в росії почали закінчуватися вже у травні 2022 року.

Однак путін не прислухався до «поради російських військових — віддати наказ про примусовий заклик до резерву — через непопулярність цього кроку», а також через «зростаючу недовіру до Міноборони», яке було відповідальним за «вражаючі невдачі у війні».

Намагаючись уникнути наказу про примусову мобілізацію, російський президент зробив ставку на добровольців, вербування яких він довірив «ультраціоналістичним групам» та «військорам». Втім, це не дало бажаних результатів.

Широкомасштабний контрнаступ України в Харківській області між 6 та 11 вересня, ймовірно, шокував путіна, змусивши його усвідомити, що йому необхідно віддати наказ про примусовий заклик до резерву, — йдеться у звіті.

Після цього путін оголосив часткову мобілізацію, під час якої було призвано 300 тис. осіб.

Експерти ISW зазначають, що «кількість резервістів, придатних для ведення бойових дій на передовій, обмежена», тому путіну доведеться розширити призовну компанію, «щорічно залучаючи на військову службу дедалі більшу частку молодих російських чоловіків проти їхньої волі».

У рамках російської призовної компанії щорічно вербують 260 тис. нових солдатів. Проте демографія не сприяє такому підходу, — зазначають експерти.

Вони пояснюють, що якщо путін захоче збільшити чисельність армії рф, то під призов потраплятимуть навіть ті, хто не може служити через хвороби чи юридично не придатний для проходження служби.

Крім того, у разі призову великої кількості працездатних чоловіків постраждає російська економіка, яку влада намагається перевести на військові рейки.