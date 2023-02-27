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Ракурс
Вот так сейчас выглядит Угледар в объективе украинского фотографа Евгения Малолетки

Возле Угледара россияне затихли, туда перебросили бригаду из Чечни (ФОТО)

27 фев 2023, 17:15
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На Вугледарському напрямку ворог упродовж чотирьох останніх діб знизив свою активність.





Це пов’язано як з погодними умовами, які не дозволяють рухатись техніці, так і з масовою відмовою окупантів йти у наступ, розповів керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

Ось так зараз виглядає Вугледар в об'єктиві українського фотографа Євгена Малолєтки

Він також повідомив, що російське командування перекинуло чеченські підрозділи під Вугледар.

Надійшов новий підрозділ — 136 бригада, яка свого часу була створена для війни в Чечні. Наразі вони з’явились в полі зору на Донецькому напрямку, приблизно до 5 числа вони «приймають» лінію оборони, яку будуть тримати", — розповів Дмитрашківський.

Ось так зараз виглядає Вугледар в об'єктиві українського фотографа Євгена Малолєтки

Ось так зараз виглядає Вугледар в об'єктиві українського фотографа Євгена Малолєтки

Ось так зараз виглядає Вугледар в об'єктиві українського фотографа Євгена Малолєтки

Ось так зараз виглядає Вугледар в об'єктиві українського фотографа Євгена Малолєтки

Источник: Ракурс


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