Вот так сейчас выглядит Угледар в объективе украинского фотографа Евгения Малолетки

https://racurs.ua/n180384-vozle-ugledara-rossiyane-zatihli-tuda-perebrosili-brigadu-iz-chechni-foto.html

Ракурс

На Вугледарському напрямку ворог упродовж чотирьох останніх діб знизив свою активність.

Це пов’язано як з погодними умовами, які не дозволяють рухатись техніці, так і з масовою відмовою окупантів йти у наступ, розповів керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

Він також повідомив, що російське командування перекинуло чеченські підрозділи під Вугледар.