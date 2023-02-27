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Вот так сейчас выглядит Угледар в объективе украинского фотографа Евгения Малолетки
Возле Угледара россияне затихли, туда перебросили бригаду из Чечни (ФОТО)https://racurs.ua/n180384-vozle-ugledara-rossiyane-zatihli-tuda-perebrosili-brigadu-iz-chechni-foto.htmlРакурс
На Вугледарському напрямку ворог упродовж чотирьох останніх діб знизив свою активність.
Це пов’язано як з погодними умовами, які не дозволяють рухатись техніці, так і з масовою відмовою окупантів йти у наступ, розповів керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.
Він також повідомив, що російське командування перекинуло чеченські підрозділи під Вугледар.
Надійшов новий підрозділ — 136 бригада, яка свого часу була створена для війни в Чечні. Наразі вони з’явились в полі зору на Донецькому напрямку, приблизно до 5 числа вони «приймають» лінію оборони, яку будуть тримати", — розповів Дмитрашківський.
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