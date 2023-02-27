Ось так зараз виглядає Вугледар в об'єктиві українського фотографа Євгена Малолєтки

https://racurs.ua/ua/n180384-bilya-vugledaru-rosiyany-styshylysya-tudy-perekynuly-brygadu-z-chechni-foto.html

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На Вугледарському напрямку ворог упродовж чотирьох останніх діб знизив свою активність.

Це пов’язано як з погодними умовами, які не дозволяють рухатись техніці, так і з масовою відмовою окупантів йти у наступ, розповів керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

Він також повідомив, що російське командування перекинуло чеченські підрозділи під Вугледар.