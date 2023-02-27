Украинские войска сосредоточили свои силы на границе с Приднестровьем

https://racurs.ua/n180388-ukrainskie-voyska-sosredotochili-svoi-sily-na-granice-s-pridnestrovem.html

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Збройні сили України (ЗСУ) зосередили війська на кордоні з Молдовою. Про це 27 лютого в ефірі телемарафону розповіла представниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

За її словами, скупчення українських сил біля кордону Молдови, який фактично контролює Тирасполь, «адекватні тій загрозі, яка гіпотетично можлива» з боку росії.

У Придністров’ї з 1992 року знаходиться контингент російських збройних сил, переважно зайнятих охороною складу боєприпасів у селі Ковбасна та військового аеродрому Тирасполь.

Висадження десанту в Придністров’ї неможливе апріорі, адже для цього необхідно перетнути повітряний простір або країн НАТО, або безпосередньо України, — сказала Гуменюк.

Україна передала Молдові розвіддані про плани Москви влаштувати державний переворот у республіці, після чого міністерство оборони росії звинуватило підготовці вторгнення вже сам Київ. Кишинів такі плани ЗСУ відкинув.

Раніше президент Молдови Майя Санду заявила, що українська сторона передала їй плани Кремля дестабілізувати ситуацію в Молдові.

Wizz Air припиняє всі рейси до Кишинева та з Кишинева з 14 березня.

Як повідомляє агентство IPN, рішення ухвалене в результаті «недавніх подій у Молдові та високого, але не неминучого ризику у повітряному просторі країни».

Безпека пасажирів та екіпажу залишається пріоритетом номер один для компанії Wizz Air, а в результаті останніх подій у Молдові та високої, але не неминучої, у повітряному просторі країни Wizz Air прийняла важке, але відповідальне рішення призупинити всі рейси до Кишинева з 14 березня, — йдеться у прес-релізі компанії.

Рейси з Кишинева до Будапешта та Праги будуть припинені без прямої альтернативи для їх заміни. Після 14 березня компанія Wizz Air надасть додаткові рейси з румунських Ясс.

Україна має право вдарити по Придністров’ю, але не робитиме цього, — заявив депутат від партії президента Молдови Маї Санду «Дія та Солідарність» Оазу Нантой.

За його словами, війна є непередбачуваною справою, а тому зберігається ризик удару в спину з боку окупованого Придністров’я, і Україну дратує той факт, що вона змушена тримати війська на цьому напрямку. Водночас політик водночас вважає, що Україна не битиме по Придністров’ю, оскільки між Києвом та Кишиневом існує конструктивний діалог.

Володимир Зеленський 24 лютого заявив, що росія активно почала розкручувати історію «наступу України на Придністров’я» після того, як Молдова отримала розвіддані від української сторони про плани рф влаштувати там державний переворот.

За його словами, росія свідомо провокує загострення в цьому регіоні та може напасти на Молдову, оскільки путіну треба показати перемоги. В Україні на полі бою йому це не вдається.