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Ракурс
Залужный рассказал генералу Милли о необходимости в самолетах F-16

Залужный рассказал генералу Милли о необходимости в самолетах F-16

27 фев 2023, 19:00
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Валерій Залужний зателефонував генералу Марку Міллі та розповів про потребу ЗСУ у літаках F-16.





Розмова відбулася 27 лютого.

Головнокомандувач ЗСУ розповів колезі про необхідність у постачанні військової техніки, озброєння і боєприпасів у рамках міжнародної технічної допомоги Україні, ситуацію на лінії фронту та подальші плани Сил оборони України щодо деокупації її території.

Залужний написав у своїх соцмережах, що він «актуалізував необхідність посилення спроможностей системи протиповітряної оборони України, зокрема й шляхом надання багатоцільових бойових літаків F-16».

Кожний отриманий снаряд, кожна одиниця озброєння і техніки — це врятовані життя українських військових та мирних громадян. Завдяки допомозі партнерів ми тримаємося і неодмінно переможемо, — констатував Залужний.

Источник: Ракурс


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