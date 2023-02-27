Залужний розповів генералу Міллі про потребу у літаках F-16

https://racurs.ua/ua/n180389-zalujnyy-rozpoviv-generalu-milli-pro-potrebu-u-litakah-f-16.html

Ракурс

Валерій Залужний зателефонував генералу Марку Міллі та розповів про потребу ЗСУ у літаках F-16.

Розмова відбулася 27 лютого.

Головнокомандувач ЗСУ розповів колезі про необхідність у постачанні військової техніки, озброєння і боєприпасів у рамках міжнародної технічної допомоги Україні, ситуацію на лінії фронту та подальші плани Сил оборони України щодо деокупації її території.

Залужний написав у своїх соцмережах, що він «актуалізував необхідність посилення спроможностей системи протиповітряної оборони України, зокрема й шляхом надання багатоцільових бойових літаків F-16».