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СМИ нашли "держательницу активов" Медведчука и Козака - расследование
СМИ нашли «держательницу активов» Медведчука и Козака — расследование (ВИДЕО)https://racurs.ua/n180393-smi-nashli-derjatelnicu-aktivov-medvedchuka-i-kozaka-rassledovanie-video.htmlРакурс
Останнім часом ми постійно чуємо про те, що правоохоронці знайшли та арештували майно зрадників і колаборантів. Часто, на жаль, йдеться лише про ті будинки, фірми, гроші та авто, які «лежать на поверхні». Але чимала кількість активів ховається за офшорними структурами та підставними особами.
Наприклад, зрадники Віктор Медведчук і Тарас Козак досі приховують в Україні свої активи завдяки підставним особам і офшорним структурам.
Журналісти вирішили знайти ці активи та вже мають перші результати. Під час аналізу компаній, пов’язаних із Медведчуком, в «Бігус.Інфо» помітили цікаву особу — львів’янку Ольгу Куць.
Як виявили журналісти-розслідувачі, їЇй 62, вона непублічна, однак дуже багата.
Це так на документах. Фактично вона є підставною особою Віктора Медведчука, — розповідає у розслідуванні Максим Опанасенко.
У неї активи на сотні мільйонів доларів, але жінка навіть не знає назв компаній, якими «володіє".
Так буває, коли тебе використовують як підставну особу для приховування активів. Проаналізувавши десятки компаній, пов’язаних із Медведчуком і Козаком, ми помітили цікаву особу — львів’янку Ольгу Куць, — йдеться у повідомленні.
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