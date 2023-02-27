Журналісти знайшли "тримачку активів" Віктора Медведчука і Тараса Козака — розслідування Bihus.Info.

https://racurs.ua/ua/n180393-zmi-znayshly-trymachku-aktyviv-medvedchuka-i-kozaka-rozsliduvannya-video.html

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Останнім часом ми постійно чуємо про те, що правоохоронці знайшли та арештували майно зрадників і колаборантів. Часто, на жаль, йдеться лише про ті будинки, фірми, гроші та авто, які «лежать на поверхні». Але чимала кількість активів ховається за офшорними структурами та підставними особами.

Наприклад, зрадники Віктор Медведчук і Тарас Козак досі приховують в Україні свої активи завдяки підставним особам і офшорним структурам.

Журналісти вирішили знайти ці активи та вже мають перші результати. Під час аналізу компаній, пов’язаних із Медведчуком, в «Бігус.Інфо» помітили цікаву особу — львів’янку Ольгу Куць.

Як виявили журналісти-розслідувачі, їЇй 62, вона непублічна, однак дуже багата.

Це так на документах. Фактично вона є підставною особою Віктора Медведчука, — розповідає у розслідуванні Максим Опанасенко.

У неї активи на сотні мільйонів доларів, але жінка навіть не знає назв компаній, якими «володіє".