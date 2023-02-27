Московиты переподчинили военную ПВО командованию Воздушно-космических сил – чем это грозит ВСУ

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У росії повідомили про перепідпорядкування військовій ППО командуванню Повітряно-космічних сил (ПКС).

Про це 27 лютого пише BBC з посиланням на ТАРС.

У складі російських ПКС існує своя протиповітряна оборона, яка займається охороною стратегічних об'єктів. На відміну від неї армійська ППО захищає війська на фронті — зокрема, під час бойових дій.

Для кожного з видів ППО виробляються свої зенітні комплекси — наприклад, пересувні «Тори» та «Панцирі» на фронті належать військовій ППО, а стаціонарні С-300 або С-400, які, ймовірно, захищали авіабазу в Енгельсі під час передбачуваних ударів українських безпілотників, були у складі ППО ПКС.

У цих військ різні завдання та тактика — одні пересуваються разом з армією, інші прив’язані до об'єктів, які захищають. Тому, з одного боку, було б логічно тримати військову ППО у підпорядкуванні армійського командування, а не передавати у відання ПКС, які належать іншому виду збройних сил.

Адже така реформа означала б серйозні структурні зміни у командній вертикалі армійської ППО, яка тепер матиме новий начальник. Одне з важливих питань: як зміниться тепер «ланцюг командування» — послідовність осіб та структур, за якою передається наказ? У росії сухопутні сили й без цього стикаються із затримками щодо прийняття рішень, і не виключено, що в ППО тепер їх стане більше.

З іншого боку, ці зміни спрощують організацію постачання та підготовки фахівців для армійської ППО.