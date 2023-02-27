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Московити перепідпорядкували військову ППО командуванню Повітряно-космічних сил - чим це загрожує ЗСУ
Московити перепідпорядкували військову ППО командуванню Повітряно-космічних сил — чим це загрожує ЗСУhttps://racurs.ua/ua/n180395-moskovyty-perepidporyadkuvaly-viyskovu-ppo-komanduvannu-povitryano-kosmichnyh-syl-chym.htmlРакурс
У росії повідомили про перепідпорядкування військовій ППО командуванню Повітряно-космічних сил (ПКС).
Про це 27 лютого пише BBC з посиланням на ТАРС.
У складі російських ПКС існує своя протиповітряна оборона, яка займається охороною стратегічних об'єктів. На відміну від неї армійська ППО захищає війська на фронті — зокрема, під час бойових дій.
Для кожного з видів ППО виробляються свої зенітні комплекси — наприклад, пересувні «Тори» та «Панцирі» на фронті належать військовій ППО, а стаціонарні С-300 або С-400, які, ймовірно, захищали авіабазу в Енгельсі під час передбачуваних ударів українських безпілотників, були у складі ППО ПКС.
У цих військ різні завдання та тактика — одні пересуваються разом з армією, інші прив’язані до об'єктів, які захищають. Тому, з одного боку, було б логічно тримати військову ППО у підпорядкуванні армійського командування, а не передавати у відання ПКС, які належать іншому виду збройних сил.
Адже така реформа означала б серйозні структурні зміни у командній вертикалі армійської ППО, яка тепер матиме новий начальник. Одне з важливих питань: як зміниться тепер «ланцюг командування» — послідовність осіб та структур, за якою передається наказ? У росії сухопутні сили й без цього стикаються із затримками щодо прийняття рішень, і не виключено, що в ППО тепер їх стане більше.
З іншого боку, ці зміни спрощують організацію постачання та підготовки фахівців для армійської ППО.
Крім того, можливо, це позначиться на якості дій її офіцерів, які залежатимуть не від армійських начальників, які не завжди добре розуміють завдання та можливості засобів протиповітряної оборони, а від таких самих фахівців, — пише видання.
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