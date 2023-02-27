Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Бахмуте попал под обстрел автомобиль с председателем Закарпатской ОВА

В Бахмуте попал под обстрел автомобиль с председателем Закарпатской ОВА (ВИДЕО)

27 фев 2023, 22:02
999

У Бахмуті автомобіль з головою Закарпатської ОВА Віктором Микитою потрапив під обстріл.





Журналісту Віталію Глаголі вдалося отримати відео, як очільник регіону разом із воїном з позивним Мадяр потрапили під мінометний обстріл під час візиту на передову. Це сталось ще 4 лютого, але відомо про це стало тільки зараз.

На відео випадково зафільмували «приліт» прямо поруч з авто.

У ролику військовий за кермом, Віктор Микита на пасажирському сидінні поруч, а позаду нього Роберт Бровді із позивним Мадяр.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров