В Бахмуте попал под обстрел автомобиль с председателем Закарпатской ОВА

https://racurs.ua/n180396-v-bahmute-popal-pod-obstrel-avtomobil-s-predsedatelem-zakarpatskoy-ova-video.html

Ракурс

У Бахмуті автомобіль з головою Закарпатської ОВА Віктором Микитою потрапив під обстріл.

Журналісту Віталію Глаголі вдалося отримати відео, як очільник регіону разом із воїном з позивним Мадяр потрапили під мінометний обстріл під час візиту на передову. Це сталось ще 4 лютого, але відомо про це стало тільки зараз.

На відео випадково зафільмували «приліт» прямо поруч з авто.

У ролику військовий за кермом, Віктор Микита на пасажирському сидінні поруч, а позаду нього Роберт Бровді із позивним Мадяр.