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Ракурс

У Бахмуті потрапив під обстріл автомобіль з головою Закарпатської ОВА (ВІДЕО)

27 лют 2023, 22:02
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У Бахмуті автомобіль з головою Закарпатської ОВА Віктором Микитою потрапив під обстріл.





Журналісту Віталію Глаголі вдалося отримати відео, як очільник регіону разом із воїном з позивним Мадяр потрапили під мінометний обстріл під час візиту на передову. Це сталось ще 4 лютого, але відомо про це стало тільки зараз.

На відео випадково зафільмували «приліт» прямо поруч з авто.

У ролику військовий за кермом, Віктор Микита на пасажирському сидінні поруч, а позаду нього Роберт Бровді із позивним Мадяр.

Джерело: Ракурс


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