Новую тактику рф ведения наступления «штурмовыми отрядами» раскрыли ВСУ

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Військове керівництво росії надає перевагу захисту основних бойових танків, а не піхоти. Такий висновок зробили захисники України, котрі під час бойових дій виявили один із військових посібників окупантів, де викладена нова тактика армії рф.

Ці матеріали свідчать про те, що ворог впроваджує нову тактику нападу, щоб компенсувати поточні обмеження бойової потужності у відповідь на триваючі наступальні невдачі.

Раніше американський «Інститут вивчення війни» ISW зауважив, що російські війська впроваджують нову штурмову тактику.

Штурмові загони, можливо, зможуть досягти тактичних переваг за рахунок своєї простоти, але, ймовірно, швидко втратять свої позиції через малий розмір і тактику виснаження. Російські війська навряд чи зможуть швидко здійснити оперативно значущі прориви за допомогою цієї формації, — підсумували аналітики ISW.

Водночас офіцер запасу Збройних сил України опублікував фотографію згаданого посібника, в якому детально описується тактика новоствореного «штурмового загону», який є підрозділом розміром з батальйон, оптимізованим для фронтального нападу на укріплені райони. Такий штурмовий загін має шість основних бойових танків Т-72, 12 бойових машин піхоти, а також колекцію переносних термобаричних систем залпового вогню, протитанкових керованих ракетних комплексів, буксируваної артилерії та самохідних мінометів. Цей загін складається з трьох штурмових рот.

ISW вказували, що кожна штурмова рота має командний елемент, два штурмових «взводи» (чисельність взводу значно нижча від звичайної), групу безпілотників, групу бойових броньованих машин (БМП), взвод вогневої підтримки та взвод артилерійської підтримки, резервне відділення та відділення медичної евакуації. Кожна рота має один танк і чотири бойові машини піхоти БМП/БМД-2 з протитанковими установками, великокаліберними кулеметами та мінометами. Український офіцер запасу зауважив, що штурмові «взводи» чисельністю 12−15 осіб, розбиті на тактичні групи по три особи, є основними маневровими елементами строю. Десантно-штурмове відділення нібито має проводити штурм менш ніж за хвилину після початку артобстрілу відкритих укріплених позицій, при цьому командир взводу керує мінометним вогнем, солдати, розділені на тактичні групи по три людини, є основними маневровими елементами строю.

Український офіцер запасу зазначив, що це нове тактичне формування свідчить про те, що російські війська замінили недіючу батальйонну тактичну групу (БТГ) на ці менші та більш спритні маневрені формування.