Ракурсhttps://racurs.ua/
ВСУ уничтожили 550 россиян, 15 ББМ, танков и РСЗО – Генштаб
ВСУ уничтожили 550 россиян, 15 ББМ, танков и РСЗО — Генштабhttps://racurs.ua/n180408-vsu-unichtojili-550-rossiyan-15-bbm-tankov-i-rszo-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України впродовж минулої доби знищили ще 550 російських окупантів, а також три ворожих танки, три реактивні системи залпового вогню і дев’ять бойових броньованих машин.
Про це 28 лютого повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 28 лютого орієнтовно склали:
особового складу — близько 149 тис. 240 (550 осіб ліквідовано за останню добу);
танків — 3 тис. 388 (3 од.);
бойових броньованих машин — 6 тис. 630 (+9 од.);
артилерійських систем — 2 тис. 383 (+3 од.);
РСЗВ — 478 (+3 од.);
засоби ППО — 247;
літаків — 300;
гелікоптерів — 288;
безпілотників оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 51 (+3 од.);
крилаті ракети — 873;
кораблі /катери — 18;
автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 252 (+4 од.);
спеціальна техніка — 230.
.