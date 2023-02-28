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ЗСУ знищили 550 росіян, 15 ББМ, танків і РСЗВ - Генштаб

ЗСУ знищили 550 росіян, 15 ББМ, танків і РСЗВ — Генштаб

28 лют 2023, 11:55
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Сили оборони України впродовж минулої доби знищили ще 550 російських окупантів, а також три ворожих танки, три реактивні системи залпового вогню і дев’ять бойових броньованих машин.





Про це 28 лютого повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 28 лютого орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 149 тис. 240 (550 осіб ліквідовано за останню добу);

  • танків — 3 тис. 388 (3 од.);

  • бойових броньованих машин — 6 тис. 630 (+9 од.);

  • артилерійських систем — 2 тис. 383 (+3 од.);

  • РСЗВ — 478 (+3 од.);

  • засоби ППО — 247;

  • літаків — 300;

  • гелікоптерів — 288;

  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 51 (+3 од.);

  • крилаті ракети — 873;

  • кораблі /катери — 18;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 252 (+4 од.);

  • спеціальна техніка — 230.

Джерело: Ракурс


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