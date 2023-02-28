ЗСУ знищили 550 росіян, 15 ББМ, танків і РСЗВ - Генштаб

https://racurs.ua/ua/n180408-zsu-znyschyly-550-rosiyan-15-bbm-tankiv-i-rszv-genshtab.html

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Сили оборони України впродовж минулої доби знищили ще 550 російських окупантів, а також три ворожих танки, три реактивні системи залпового вогню і дев’ять бойових броньованих машин.

Про це 28 лютого повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 28 лютого орієнтовно склали: