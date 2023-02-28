Небо над Петербургом закрыла россия – ищут летательный объект – СМИ

https://racurs.ua/n180409-nebo-nad-peterburgom-zakryla-rossiya-ischut-letatelnyy-obekt-smi.html

Ракурс

У Санкт-Петербурзі закрили 200 квадратних кілометрів повітряного простору, а місцевий аеропорт Пулково перестав приймати літаки після того, як над містом помітили «непізнаний літаючий об'єкт».

Про це повідомляють російські Телеграм-канали, петербурзький уряд.

У Санкт-Петербурзі діє план «Ковер» через непізнаний об'єкт у повітрі. Аеропорт Пулково не приймає літаки. Сигнал «Ковер» подають при незаконному перетині кордону або появі НЛО, — йдеться у повідомленні.

Затримка рейсів триватиме до 12 години. За даними ЗМІ, у небо над містом підняли винищувачі.

Згідно з даними Flightradar, цивільні літаки не підлітають до Санкт-Петербурга. Авіарейси, маршрут яких проходить через повітряний простір Санкт-Петербурга, розвертають у повітрі.