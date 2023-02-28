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Ракурс
Небо над Петербургом закрила росія — шукають літальний об’єкт – ЗМІ

Небо над Петербургом закрила росія — шукають літальний об'єкт — ЗМІ

28 лют 2023, 12:15
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У Санкт-Петербурзі закрили 200 квадратних кілометрів повітряного простору, а місцевий аеропорт Пулково перестав приймати літаки після того, як над містом помітили «непізнаний літаючий об'єкт».





Про це повідомляють російські Телеграм-канали, петербурзький уряд.

У Санкт-Петербурзі діє план «Ковер» через непізнаний об'єкт у повітрі. Аеропорт Пулково не приймає літаки. Сигнал «Ковер» подають при незаконному перетині кордону або появі НЛО, — йдеться у повідомленні.

Затримка рейсів триватиме до 12 години. За даними ЗМІ, у небо над містом підняли винищувачі.

Згідно з даними Flightradar, цивільні літаки не підлітають до Санкт-Петербурга. Авіарейси, маршрут яких проходить через повітряний простір Санкт-Петербурга, розвертають у повітрі.

Джерело: Ракурс


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