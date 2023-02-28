Россия не готова к длительным боевым действиям — Буданов

https://racurs.ua/n180410-rossiya-ne-gotova-k-dlitelnym-boevym-deystviyam-budanov.html

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Росія не готова до довготривалих бойових дій. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов в інтерв’ю «Голосу Америки».

На думку Буданова, росія так і не змогла виконати жодного зі своїх стратегічних завдань. Також він наголосив, що Збройним силам України для досягнення стратегічних цілей потрібна штурмова авіація. Йдеться про літаки А10, Thunderbolt II.

Результатом цієї війни однозначно буде повернення всіх кордонів зразка 1991 року… Завершення війни на першому етапі — це вихід на кордони 1991 року, на другому — створення смуги безпеки навколо України, щонайменше, з російського боку на глибину 100 км і більше, — наголосив голова ГУР.

На його думку, чим швидше росіяни вийдуть з України, тим в теорії більше в них залишиться шансів на утримання своєї території в більш-менш схожих кордонах.

Нагадаємо, Буданов також підтвердив, що станом на зараз немає жодних ознак, які свідчать про те, що Китай може поставляти зброю для росії. Фактично майже єдиною країною, яка насправді передає більш-менш серйозні озброєння, є Іран. Кремль намагається придбати озброєння через треті країни (зокрема М’янму).